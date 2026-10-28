رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك إسبانيا وأسر الضحايا والشعب الإسباني في تصادم قطارين بطليطلة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى جلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، والى أسر الضحايا والشعب الإسباني في تصادم قطارين بمقاطعة طليطلة وسط إسبانيا ، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا والى أسر الضحايا والشعب الإسباني.