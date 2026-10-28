طالبة تبتكر «إيكو رول» لتحويل حركة السيارات إلى كهرباء



حصدت الطالبة ليان عبدالله (15 عاماً)، من مدرسة النور الدولية بالشارقة، المركز الأول في فئة الأفكار الابتكارية ضمن الدورة الثالثة من جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة 2026، عن مشروعها «إيكو رول» (EcoRoll)، الذي يقدم تصوراً مبتكراً للاستفادة من الطاقة الحركية الناتجة عن حركة السيارات وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن توظيفها في تشغيل المرافق العامة.

وانطلقت فكرة المشروع من تساؤل حول إمكانية الاستفادة من حركة المركبات اليومية، وما ينتج عنها من طاقة حركية، بدلاً من تركها دون استغلال، لتبدأ ليان في تطوير تصور لأسطوانات ذكية تُثبت داخل الطرق، وتدور عند مرور السيارات فوقها، وتنقل الحركة إلى مولد كهربائي يحولها إلى طاقة كهربائية يمكن تخزينها في بطاريات والاستفادة منها لاحقاً.

وقالت ليان إن الفكرة بدأت من ملاحظتها حركة السيارات المتواصلة، وتساؤلها عن إمكانية توظيف هذه الحركة في إنتاج الكهرباء والاستفادة منها في تطبيقات عملية.



وأضافت أنها استلهمت جانباً من فكرتها من تقنيات توليد الكهرباء باستخدام توربينات الرياح، قبل أن تبحث عن مصدر آخر للطاقة يتوافر بصورة مستمرة، لتتجه إلى حركة المركبات باعتبارها مصدراً يمكن استكشاف إمكانات الاستفادة منه.

وحظيت فكرة ليان بدعم مدرسي أسهم في توجيهها نحو تطوير المشروع وفق منهجية علمية، وتوظيف معارفها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبدأ التصور من إمكانية الاستفادة من حركة السيارات في تشغيل إضاءة المدرسة، قبل أن يتوسع إلى دراسة إمكانية تطبيقه على الطرق الرئيسية التي تشهد حركة مرورية كثيفة.