صقر غباش ورئيس مجلس الشيوخ التايلاندي يبحثان آفاق التعاون



بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع مونغكول سوراساجا، رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلاند، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي.

وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية، بما يدعم الحوار والتفاهم ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة تايلاند، وما تستند إليه من روابط الصداقة والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن احتفال البلدين بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية يعكس متانة هذه العلاقات ومسيرة تطورها المستمر في مختلف المجالات، ويشكل حافزاً لمواصلة توسيع آفاق التعاون بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

ورحب معاليه باستكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقة البرلمانية في مملكة تايلاند، تمهيداً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

من جانبه، أشاد مونغكول سوراساجا بالعلاقات المتينة التي تجمع مملكة تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني وتوسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.