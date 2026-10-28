لجان في «الوطني» تعتمد خطة دراسة مواضيع حكومية



اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، محاور وخطة دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن دعم الرياضة والرياضيين.

وتشمل محاور الموضوع سياسات تعزيز المشاركة الرياضية المجتمعية واكتشاف المواهب، وتطوير الرياضة التنافسية ودعم الرياضيين واستدامتهم، وحوكمة الاتحادات الرياضية والدعم المالي.

فيما اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، محاور دراسة موضوع سياسة وزارة تمكين المجتمع في شأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

وتشمل المحاور الرئيسة للموضوع مدى كفاية واتساق القواعد التشريعية المنظمة للاستحقاق واحتساب الموارد والاحتياجات والتكامل المؤسسي في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين والاستقلال المالي، وكفاءة وفاعلية منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وكفاية واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي وفاعليتها في تلبية الاحتياجات المعيشية وتمكين الأسر.

في حين عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً عن بُعد، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، اعتمدت خلاله محاور وخطة دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم وتطوير المهن القانونية في الدولة.