عجمان تعزز استدامة البنية التحتية بأنظمة إنارة حديثة



أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في تصريح خاص لـ«البيان» حرص الدائرة على توظيف التقنيات الحديثة والمواد المستدامة في مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى استبدال أعمدة الإنارة في الإمارة، بما يشمل مدينة عجمان ومصفوت والمنامة، بأنظمة إنارة تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)، لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.وأوضح أن الدائرة تحرص على استخدام أحدث المواد التي تتميز بمستويات عالية من الاستدامة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المواد المعاد تدويرها وإعادة استخدامها ضمن مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار جهود الدائرة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتبني الحلول الصديقة للبيئة.

وأضاف أن اعتماد التقنيات الحديثة والمواد المستدامة في مشاريع البنية التحتية يعزز دمج الاعتبارات البيئية في أعمال التطوير، ويدعم التوجه نحو حلول أكثر كفاءة في استخدام الموارد، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة والحد من البصمة الكربونية.

وقال بن عمير، على هامش مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة (AIEC 2026): إن البنية التحتية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستدامة البيئية، لا سيما من خلال اختيار المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع، والاعتماد على حلول حديثة تراعي الاعتبارات البيئية وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.