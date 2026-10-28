نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين بجوائز الصحة السنوية 2026



كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، نخبة من الكوادر والمتخصصين والمؤسسات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حفل توزيع «جوائز الصحة السنوية 2026» في دورتها السادسة، الذي أقيم تحت رعاية معاليه في فندق جراند حياة دبي، بحضور ألف ضيف من كبار الشخصيات والقيادات وممثلي القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وشملت جوائز هذا العام أكثر من 50 فئة تنافسية، غطّت مجالات التميز السريري، والابتكار الجراحي، والصحة العامة، والريادة في مجال العافية وجودة الحياة، والتعليم الطبي، والبحث العلمي، ورعاية المرضى. كما شهد الحفل تكريم 15 من مواطني الدولة من أصحاب الإنجازات المتميزة، تقديراً لإسهاماتهم ودورهم المتنامي في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.

وقال معاليه، في كلمته خلال الحفل: «يسعدني أن أكون معكم هذا الصباح لتقديم جوائز الصحة السنوية، وأتوجه بالشكر إلى الدكتور ثومبي محيي الدين وفريق مجلة الصحة على تنظيم هذه المناسبة المهمة».

وأضاف معاليه: «تكرّم هذه الجوائز، التي تُقام الآن في دورتها السادسة، الأفراد والمؤسسات الذين تسهم مهاراتهم وابتكاراتهم وتفانيهم في تعزيز الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تذكّرنا بأن وراء كل تقدم في الرعاية الصحية أشخاصاً ومؤسسات ملتزمين بحماية حياة الآخرين وتعزيز صحة المجتمع ورفاهه».

من جانبه، قال الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي ومؤسس وناشر مجلة «الصحة»: «كانت مجلة الصحة أول إصداراتنا الإعلامية في عام 1999، ومنها انطلقت جوائز الصحة. واليوم تُعدّ ثومبي للإعلام أكبر دار نشر للمجلات في الإمارات الشمالية، وتشمل إصداراتها خمس مجلات. وأتوجه بالشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته المستمرة، وأهنئ جميع الفائزين».

ونظّمت الحفل مجلة «الصحة»، الإصدار الإعلامي الرائد لـ«ثومبي للإعلام» التابعة لمجموعة ثومبي، احتفاءً بإسهامات الأطباء وأطقم التمريض والباحثين والإداريين والمؤسسات المتميزة في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.