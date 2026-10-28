«الإمارات للدواء» تسحب مكملاً غذائياً للرضع



سحبت مؤسسة الإمارات للدواء منتج «Babies’ Magic Tea – Baby Sleep Gripe Water»، المخصص للرضع والأطفال، وذلك لاحتوائه على مواد غير مفصح عنها، وعدم حصوله على موافقة تسويقية سارية.

وأصدرت المؤسسة تعميماً إدارياً برقم 45 لسنة 2026، بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، حيث تم التنبيه على جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص بالإمارة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في تعاميم مؤسسة الإمارات للدواء، بما يتعلق بسحب التشغيلة المتأثرة من المنتج.

ويُسوّق المنتج باعتباره مكملاً غذائياً سائلاً للأطفال، للمساعدة على النوم وتخفيف المغص والغازات والانزعاج لدى الرضع، فيما يأتي في عبوات سائلة تُعطى عن طريق الفم.

كما سحبت مؤسسة الإمارات للدواء في وقت سابق من أكتوبر الجاري، كمامات الوجه الطبية ثلاثية الطبقات من نوع «Nin 160 FMB-NML Facemask C G blue 3PLY»، التي تحمل الرقم «20251015»، بعد ورود شكوى بشأن جودة المنتج، ورصد مواد غريبة ومظاهر تلوث في وحدات من التشغيلة المتأثرة.

ووجهت المؤسسة الموزع المحلي إلى سحب الكميات المتأثرة من أسواق الدولة، ومنع إعادة توزيعها أو تداولها، كما دعت المنشآت الصحية والصيدلانية إلى وقف بيعها وتوريدها واستخدامها، وحصر الكميات المتوفرة وعزلها وإعادتها إلى المورد المحلي، والإبلاغ عن أي شكاوى أو حوادث ضارة مرتبطة بها.