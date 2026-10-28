لطيفة بنت محمد تبدأ زيارة إلى كوريا الجنوبية غداً

تبدأ سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، غداً (الخميس) زيارة إلى جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم قيادات ومسؤولين حكوميين، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

وتأتي الزيارة في ضوء العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، والحرص المشترك على توسيع آفاق العمل الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والثقافة، بما يجسّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ويتضمّن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار وقادة الأعمال في جمهورية كوريا الجنوبية، إلى جانب زيارات ميدانية لمؤسسات وشركات رائدة، لبحث تعزيز التعاون في قطاعات الثقافة والصناعات الإبداعية، والاقتصاد الرقمي، والرعاية الصحية، والتعليم، والابتكار، وريادة الأعمال، والتخطيط الحضري والتنمية الاقتصادية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار جهود دبي لتوسيع شراكاتها الدولية والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومراكز الابتكار العالمية، بما يدعم تنافسية الإمارة، ويرسّخ جاهزيتها لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، واستشراف الفرص المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية التنموية.