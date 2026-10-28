أحمد بن سعيد: نفخر بتكريم قيادتنا الرشيدة لزملائنا في "فلاي دبي"

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أنه يفخر بتكريم قيادتنا الرشيدة لزملائنا في فلاي دبي، ونثمّن عالياً ما حظوا به من رعاية واهتمام ودعم، فقد جسّدوا بشجاعتهم وكفاءتهم في حماية المسافرين، القيم الراسخة التي تقوم عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها صون الأرواح وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": نفخر بتكريم قيادتنا الرشيدة لزملائنا في فلاي دبي، ونثمّن عالياً ما حظوا به من رعاية واهتمام ودعم، فقد جسّدوا بشجاعتهم وكفاءتهم في حماية المسافرين، القيم الراسخة التي تقوم عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها صون الأرواح وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف.. تظل دولة الإمارات نموذجاً راسخاً لوطن يجمع مئات الجنسيات تحت مظلة من القيم والمبادئ المشتركة، ويوحّد الجميع التزام لا يتزعزع بحماية أمنه واستقراره، وصون مكتسباته".



