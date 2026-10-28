محمد بن زايد يعلن 7 يناير من كل عام يوم "زايد المؤسس"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضراً في وجدان شعب الإمارات، قاد جهود تأسيس الاتحاد وأرسى دعائم الوطن على الوحدة والإخلاص والعطاء، وغرس في قلوب أبنائه قيماً أصيلة نعتز بها ونفخر، وترك إرثاً خالداً من الحكمة والبصيرة والرؤى الثاقبة.

وأعلن سموه أن السابع من يناير من كل عام يوم زايد المؤسس مناسبة وطنية نستحضر فيها هذا الإرث الثري ونغرس مبادئه في نفوس الأجيال ليظل دائماً مصدر إلهام لطريقنا نحو المستقبل.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "سيظل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضراً في وجدان شعب الإمارات. قاد جهود تأسيس الاتحاد وأرسى دعائم الوطن على الوحدة والإخلاص والعطاء، وغرس في قلوب أبنائه قيماً أصيلة نعتز بها ونفخر، وترك إرثاً خالداً من الحكمة والبصيرة والرؤى الثاقبة. واليوم نعلن السابع من يناير من كل عام يوم زايد المؤسس مناسبة وطنية نستحضر فيها هذا الإرث الثري ونغرس مبادئه في نفوس الأجيال ليظل دائماً مصدر إلهام لطريقنا نحو المستقبل".