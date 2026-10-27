سفير الإمارات يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني ويبحثان تعزيز التعاون





التقى سعادة سلطان محمد الشامسي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، مع دولة فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة عمّان، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون البرلماني.

وأكد سعادة الشامسي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يدعم إطلاق المشاريع الاستراتيجية، ويسهم في دفع مسارات التنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات تجسيداً لتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين، وبما يلبي تطلعات الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة.

من جانبه، أكد دولة الفايز عمق العلاقات الأخوية والتاريخية وما تستند إليه من روابط متينة قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددا على أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يعزز الشراكة القائمة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك، وتوسيع مجالات الشراكة بما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ويؤكد التزامهما بمواصلة العمل المشترك نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل.