«إيدج» و«SFC Energy» تعززان التعاون في حلول الطاقة المتقدمة



أبرمت (إيدج)، المجموعة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية تعاون استراتيجي مع «SFC Energy» لتطوير واختبار وتسويق حلول متقدمة للطاقة مخصصة لتطبيقات الدفاع والأمن العام والبنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.

وستتولى الفهد للأنظمة الكهربائية، الشركة التابعة لإيدج والمتخصصة في أنظمة الأمن المتكاملة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ الاتفاقية ضمن المجموعة.

وفي إطار التعاون، ستعمل إيدج و«SFC Energy» على تطوير خلايا الوقود التكتيكية «SFC JENNY وSFC EMILY»، وأنظمة الطاقة الهجينة «EFOY»، ومنصات إمداد الطاقة «SFC LAPS-R»، وتكييفها بما يلائم متطلبات التطبيقات الأمنية المتقدمة، بما في ذلك تطبيقات الليزر عالي الطاقة وأنظمة الطاقة الموجهة.

ويعمل الطرفان حالياً على تطوير النماذج التجريبية الأولى، بالتوازي مع دراسة فرص التصنيع والتكامل والصيانة محلياً، إلى جانب إمكانات تصدير هذه الحلول إلى أسواق المنطقة.

وقال يوسف العنتلي، الرئيس التنفيذي لشركة الفهد للأنظمة الكهربائية: «تمثل موثوقية إمدادات الطاقة وقدرتها على الاستمرار في مختلف الظروف ركناً أساسياً من أركان الأمن الوطني.. وتجمع هذه الاتفاقية بين تكنولوجيا خلايا الوقود المتقدمة لدى «SFC Energy» وخبرات إيدج في حماية البنية التحتية الحيوية، بما يتيح تطوير قدرات جديدة مصممة خصيصاً للعمل في البيئات المعقدة.. ومن خلال توطين عمليات التكامل والاختبار والتصنيع، نهدف إلى تعزيز أمن دولة الإمارات على المدى الطويل ودعم قدراتها الوطنية وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي».

من جانبه، قال الدكتور بيتر بوديسر، الرئيس التنفيذي لشركة «SFC Energy AG»: «تواصل دولة الإمارات الاستثمار برؤية طويلة الأمد في تعزيز سيادتها التكنولوجية وتطوير بنية تحتية أمنية حديثة».

وأضاف أن مجموعة إيدج لديها معرفة عميقة بالسوق المحلية، إلى جانب خبرة مثبتة في تكامل الأنظمة، ما يجعلها شريكاً طبيعياً لنا ومن خلال تعاوننا مع الفهد، سنعمل على إدخال حلولنا الهجينة للطاقة، إلى جانب منصة الطاقة المخصصة لأنظمة الطاقة الموجهة بالليزر، إلى الاستخدام العملياتي.

وأكد أن مشاريع إثبات المفهوم ستشكل الخطوة الأولى والحاسمة في هذا المسار، يليها توطين عمليات التكامل والصيانة والتصنيع، بما يوفر قاعدة قوية لتوسيع الحضور في دولة الإمارات والمنطقة، فيما يمنح التطور المتواصل في العلاقات الاستراتيجية بين ألمانيا ودولة الإمارات، والذي تعزز مؤخراً من خلال أوجه التعاون الثنائي على أعلى المستويات، زخماً إضافياً لهذه الشراكة.

ويضم قطاع الأمن الداخلي في إيدج مجموعة من الشركات المتخصصة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية الأمنية الحيوية.