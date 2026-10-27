شرطة أبوظبي تدعو لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ



دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني، ومنحها أولوية المرور، بما يسهم في سرعة وصولها إلى مواقع الحوادث والحالات الطارئة، وتعزيز كفاءة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت أهمية الانتباه إلى أصوات صفارات الإنذار والإشارات الضوئية لمركبات الطوارئ، والتصرف بوعي ومسؤولية عند اقترابها، من خلال إفساح الطريق بصورة آمنة، وتجنب التوقف المفاجئ أو عرقلة حركتها، بما يضمن انسيابية المرور وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

وأوضحت أنه في حال اقتراب مركبة طوارئ من الخلف أثناء توقف المركبات عند الإشارة الضوئية الحمراء، ينبغي على السائقين إفساح المجال لها وفق متطلبات السلامة المرورية، والتحرك بحذر عند الضرورة دون تعريض المشاة أو مستخدمي الطريق للخطر.

وشددت على أن كل ثانية تمثل أهمية بالغة في التعامل مع الحالات الطارئة، وأن سرعة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني إلى مواقع البلاغات تسهم في إنقاذ الأرواح والحد من تداعيات الحوادث، مؤكدة أن التعاون المجتمعي والالتزام بالسلوكيات المرورية الإيجابية يعززان كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ.

إلى ذلك كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، الطلبة المتميزين ومنسقي برنامج «سفراء كلنا شرطة»، إلى جانب المدارس المساهمة في تنفيذه، تقديراً لجهودهم في تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة في البيئة المدرسية.

وأكد العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن البرنامج يعكس حرص شرطة أبوظبي على الاستثمار في النشء، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والأسر، لإعداد جيل واعٍ ومسؤول يسهم في نشر الوعي والوقاية من السلوكيات السلبية، بما يدعم الأمن الاستباقي ويعزز جودة الحياة.

وثمّن دور المدارس والمنسقين في دعم المبادرات الطلابية وتوجيه طاقات الطلبة نحو العمل التطوعي، مشيراً إلى أن تكامل الجهود بين الشرطة والمدرسة والأسرة يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والتعاون وخدمة المجتمع، ويعزز استدامة الأثر الإيجابي للبرنامج.