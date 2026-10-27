سفارة النمسا في الدولة تحتفل بيومها الوطني



أقام بيرند ألكسندر بايول، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، الاثنين، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأكد بيرند ألكسندر بايول، في كلمة بهذه المناسبة، عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والتي تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لبلاده في المنطقة، مؤكداً حرص البلدين الصديقين على مواصلة العمل لتعزيز النمو والتطور في مختلف مسارات التعاون والشراكة، بما يدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.