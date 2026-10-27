وزير العدل يبحث والمدعي العام الأمريكي التعاون القضائي والقانوني

بحث معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، مع معالي تود بلانش، المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية ومكافحة الجريمة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة العدل الأمريكية في واشنطن، بحضور معالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والحرص المشترك على تطوير أطر التعاون القضائي الدولي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك مستجدات إجراءات التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة الموقعة بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك في مجالات التعاون القضائي الدولي، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.