ولي عهد عجمان يعزي في وفاة يوسف النعيمي

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء، الثلاثاء، في وفاة المغفور له يوسف أحمد عبدالرحمن النعيمي، شقيق سعادة سالم بن أحمد النعيمي، وعم عبدالرحمن وناصر وخالد وراشد وعبدالله وأحمد عبدالمحسن النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدّم واجب العزاء أيضاً، الشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.