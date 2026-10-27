حاكم الشارقة يكشف عن برج جديد للنساء مقابل برج الساعة هدية لأهالي كلباء





كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن هدية جديدة يقدمها سموه لأهالي مدينة كلباء، تتمثل في برج جديد مخصص للنساء بالقرب من جامعة كلباء، ليكون مقابلاً لبرج الساعة الموجود حالياً، موضحاً سموه أن تصميم البرج جاهز وأنه حاليا قيد التأسيس.

وأكد سموه أن افتتاح المشاريع الجديدة يسعد الناس، مستذكراً بعض المواقف السعيدة من الطفولة التي سكنت في الذاكرة، وأبت أن تمحوها السنين، ومن أبرزها افتتاح مدرسة الإصلاح القاسمية.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، إنشاء مدينة متكاملة للرعاية على طريق خورفكان، تضم مرافق متخصصة للرجال والنساء، تشمل دارين للمسنين، ومبنيين للعلاج الطبيعي، وواحتين للرشد، ودارين لرعاية الأطفال، إلى جانب مركز لحماية المرأة، وساحة للفعاليات، ومركز اجتماعي، وحدائق ومسجد، و390 موقفاً للسيارات.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر"، إن برج الساعة الموجود في بداية جامعة كلباء مخصص للجميع؛ مضيفا سموّه: "لكن لا يمكن أن نقبل أن يكون النساء والرجال والأطفال مع بعض في هذا الازدحام، لذا تركنا هذا البرج بساعته للرجال، وعملنا على إنشاء برج آخر للنساء في نهاية الجامعة ليكون مقابلاً للبرج الموجود حالياً، وهو تحت التأسيس الآن".

وقال سموه إن البرج يشرف على كل شيء من حوله، خصوصا وأنه لا توجد بيوت مقابلة له يمكن كشف خصوصيتها؛ حيث تقع الجامعة في الغرب منه، فيما تقع الجمعية شرقه ثم خور كلباء والجزيرة، وخلفه حديقة عامة ومقبرة، لافتا سموه إلى أن الحديقة تضم قاعة مغطاة كبيرة مكيفة تضم الكثير من الألعاب، وهي أول حديقة سيتم إنشاؤها في الموقع وسيتم إنشاء حدائق أخرى على غرارها في أماكن أخرى، مؤكدا سموه أنها "هدية لأهل كلباء، لإتاحة الفرصة للسيدات للاستمتاع مع توفير الخصوصية لهن.