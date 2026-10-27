خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يستعرضان علاقات البلدين



استعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، العلاقات الثنائية الإماراتية-الكندية وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال حضور سموه مأدبة عشاء رسمية أقامها مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تكريماً لسموه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية إلى كندا.



ورحّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، معرباً عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين كندا ودولة الإمارات.



وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمارك كارني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق، وتبادل الجانبان، خلال مأدبة العشاء، الأحاديث الودية.

وعبر سموه عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



حضر مأدبة العشاء من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي، فيما حضرها من الجانب الكندي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة.



وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وصل أمس إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في مستهل زيارة رسمية إلى كندا.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أوتاوا ماكدونالد-كارتييه الدولي، أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا.



ويرافق سموه، خلال الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وحمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.