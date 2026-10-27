تفعيل برامج عالمية للتجارب السريرية من المرحلة الثالثة بأبوظبي



أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي وشركة «نوفارتس» تفعيل مركز أبوظبي للتجارب السريرية من خلال برامج الشركة العالمية للتجارب السريرية من المرحلة الثالثة، التي تشمل مجالات علوم الأعصاب وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام والمناعة، وذلك خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026.

وتأتي الخطوة ثمرة تعاون استمر عامين منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في يونيو 2024، بهدف تعزيز الأبحاث السريرية وتطوير القدرات البحثية، وربط المراكز البحثية في أبوظبي ببرامج التطوير السريري العالمية، بما يتيح فرصاً للباحثين المحليين والمرضى المؤهلين للمشاركة في الدراسات.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في الدائرة، إن تفعيل البرامج يعزز تكامل القدرات البحثية في الإمارة مع الأبحاث السريرية الدولية، ويدعم تطوير العلاجات المبتكرة وترسيخ مكانة أبوظبي في قطاع علوم الحياة.

من جانبه، أكد محمد عز الدين، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في «نوفارتس»، أن التعاون أسهم في تعزيز جاهزية المراكز البحثية وتطوير القدرات العلمية، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى توسيع فرص المشاركة في أبحاث سريرية عالية الجودة ودعم الباحثين في المنطقة.

وستركز الجهود المشتركة على رفع جاهزية الباحثين والمراكز البحثية، وتيسير إجراءات إعداد الدراسات وإطلاقها، وتحسين آليات تحديد المرضى المؤهلين وإحالتهم إلى الدراسات المناسبة. وتخضع الدراسات والمراكز المشاركة لتقييمات الجدوى والحصول على الموافقات التنظيمية والأخلاقية والمؤسسية اللازمة.