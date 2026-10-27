وفد شرطة دبي يطلع على أفضل الممارسات القضائية المصرية



زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لإجراء مقارنات مرجعية والاطلاع على التجارب المصرية في مجالات القضاء الإداري والإجراءات التأديبية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود أبو الدهب، رئيس المجلس، وعدد من المستشارين والمسؤولين، فيما ضم وفد شرطة دبي كلاً من العميد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، مدير مجلس القضاء الشرطي، والعقيد محمد ثاني الفلاسي، مدير مجالس التأديب، والمقدم سلمان محمد المرزوقي، عضو مجالس التأديب، والملازم عبدالله بن دراي، رئيس قسم القضايا.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية، والاطلاع على الأنظمة والإجراءات المتبعة في مجال القضاء الإداري، وآليات إدارة القضايا والفصل فيها، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في العمل القضائي والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل بمجلس القضاء الشرطي ومجالس التأديب في شرطة دبي، وتعزيز كفاءة الإجراءات وترسيخ مبادئ العدالة والحوكمة المؤسسية.