«المركز الزراعي» يعزز شراكاته لتمكين المزارعين وتطوير الإنتاج المحلي



عزز المركز الزراعي الوطني شراكاته الاستراتيجية لدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، خلال مشاركته شريكاً حكومياً استراتيجياً في معرض «جروتك الشرق الأوسط 2026»، الذي تستضيفه دبي من 26 إلى 28 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، عبر تنظيم جولات للمزارعين للاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية، وتوقيع مذكرات تفاهم لدعم الإنتاج المحلي والتسويق وسلاسل الإمداد.

واستضاف المركز مجموعة من المزارعين المحليين في جولات على أقسام المعرض للتعرف على التقنيات والحلول الحديثة التي تلبي احتياجاتهم، وتسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الممارسات الزراعية، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية والشهادات الزراعية والعضوية.

وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز، حرص المركز على توسيع الشراكات والبحث التطبيقي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه، وتحويل الابتكار إلى حلول عملية، مشيراً إلى أن المركز يستهدف بحلول عام 2030 تبنّي 30% من المزارع حلولاً ذكية مناخياً، بما يعزز الاستدامة والتنافسية ويدعم الأمن الغذائي.

وافتتح الشامسي المعرض بكلمة تناولت دور المزارعين في تعزيز الأمن الغذائي، أعقبتها جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الغذاء الأكثر جاهزية: من الاعتماد العالمي إلى الجاهزية الإقليمية»، ناقشت تعزيز الإنتاج المحلي وتنوع المحاصيل ورفع جودة المنتجات الإماراتية من خلال الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE G.A.P).

ووقّع المركز مذكرات تفاهم مع نادي أبوظبي الزراعي، وشركة محصول، وشركة ESG Farms Operations، وشركة SGS، وشركة تثمير للتقنيات الزراعية، والمجموعة الوطنية الزراعية، للتعاون في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والابتكار، والشهادات الزراعية والعضوية، وتسويق المنتجات المحلية، وتطوير سلاسل الإمداد والحلول الرقمية لمراقبة المزارع وتشغيلها.