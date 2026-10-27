هيئة المعاشات تجدد شهادتي «آيزو» لتطوير منظومة العمل



جددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حصولها على شهادتي آيزو 45001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وآيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل وفق المعايير الدولية وتعزيز الكفاءة والاستدامة المؤسسية.

ويؤكد تجديد الشهادتين فاعلية الأنظمة والإجراءات التي تطبقها الهيئة لإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز المسؤولية البيئية، ومراجعة الأداء بصورة منتظمة بما يدعم التحسين المستمر.

وقالت شريفة البلوشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة: «يمثل تجديد الشهادتين امتداداً لنهج الهيئة في تطبيق معايير واضحة تعزز سلامة بيئة العمل وترفع كفاءة الأداء المؤسسي والجاهزية. ويؤدي الموظفون دوراً أساسياً في نجاح هذه المنظومة من خلال الالتزام بالإجراءات، واقتراح فرص التطوير، وتبني ممارسات مسؤولة في استخدام الموارد».

وتواصل الهيئة تطوير أنظمتها المؤسسية بما يواكب تطلعات العمل الحكومي، ويرسخ ثقافة التميز والاستدامة ويسهم في خلق بيئة عمل قائمة على السلامة والكفاءة والمسؤولية المشتركة والتحسين المستمر.