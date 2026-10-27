طرق دبي تنجز 40 % من مشروع تحديث إنارة المترو

تعزيز كفاءة الطاقة وإطالة العمر التشغيلي للأصول



دبي – البيان



أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 40% من مشروع تحديث أنظمة الإضاءة في محطات ومرافق المترو، عبر استبدال 17,880 وحدة إضاءة تقليدية بأخرى موفّرة للطاقة بتقنية «LED»، من أصل 44,700 وحدة مستهدفة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل متطلبات الصيانة، وتعزيز استدامة أصول المترو. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله في عام 2027، في خفض استهلاك الكهرباء بأكثر من 14 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً.

وتنفّذ الهيئة المشروع بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش آي»، المسؤولة عن تشغيل وصيانة المترو والترام، بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة والانبعاثات الكربونية، وتعزيز استدامة مرافق المترو، بما يدعم تطوير البنية التحتية للنقل الجماعي وفق أفضل الممارسات التشغيلية المستدامة.

وشملت المرحلتان الأولى والثانية تركيب وحدات إضاءة موفّرة للطاقة في جسور المشاة ومناطق الركاب والتشغيل بمحطات الخطين الأحمر والأخضر، فيما تتواصل أعمال المرحلة الثالثة لتحديث الإضاءة في المرافق المتبقية، بما يشمل مواقف السيارات والأنفاق والمباني الملحقة ومحطات توزيع الطاقة، وفق الجدول الزمني المعتمد.

وقال داوود الرئيسي، مدير إدارة صيانة القطارات في مؤسسة القطارات في الهيئة: «تمثّل هذه الخطوة استثماراً استراتيجياً في استدامة أصول مترو دبي، إذ أسهمت الجهود المشتركة في توفير حلّ فعّال من حيث التكلفة، يحدّ من استهلاك الطاقة ومتطلبات الصيانة والأثر البيئي»، مؤكداً أن استبدال وحدات الإضاءة سيُحسّن جودتها وموثوقيتها، بما يعزّز تجربة تنقّل الركاب.

ويبلغ العمر التشغيلي لوحدات الإضاءة بتقنية «LED» نحو 11 عاماً عند التشغيل المستمر، مقارنة بنحو عام واحد للمصابيح التقليدية. ويسهم هذا الفارق في تجنّب ما بين 12 و13 دورة استبدال، وتوفير ما بين 6 و7 ساعات عمل لكل وحدة طوال عمرها التشغيلي، فضلاً عن خفض متطلبات الصيانة وتكاليفها.