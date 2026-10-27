برعاية سعود بن صقر.. «ملتقى صقر للعمل الإنساني» ينطلق 4 نوفمبر برأس الخيمة



برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تنظم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بالشراكة مع عملية الفارس الشهم 3، فعاليات «ملتقى صقر للعمل الإنساني»، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل بمركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو).

يأتـي انعقاد الملتقى امتداداً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بترسيخ العطاء الإنساني وتنسيق الجهود الإغاثية لدولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة المبادرات الموجهة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتزامناً مع انطلاق أعماله، يسلّط الملتقى الضوء على إطلاق العرس الجماعي الثالث في قطاع غزة تحت شعار «ثوب الفرح 3»، بمساهمة رئيسية من المؤسسة، لرعاية 250 عريساً وتأمين مستلزمات زفافهم، إلى جانب إبراز سائر المبادرات الإغاثية والتنموية الموجهة للتخفيف من معاناتهم.

ويستعرض الحدث، عبر أجنحته وبرامجه المختلفة، ملحمة التضامن الوطني بمشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والطبية وشركات القطاع الخاص.

ويتضمن الملتقى تنظيم ورش عمل تتناول أحدث الممارسات والحلول الإنسانية يقدمها نخبة من ممثلي المنظمات العالمية والدولية، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتعرف على مشاريع الابتكار الشبابية، والاطلاع على المبادرات والتجارب الرائدة في الشراكات الإنسانية والمجتمعية.

ويهدف الملتقى إلى توحيد الرؤى وتجسيد قيم التكافل المستدام، معززاً مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لإطلاق وتوجيه المبادرات الإنسانية ذات الأثر المباشر في حياة الشعوب والمجتمعات المحتاجة.