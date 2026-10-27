صقر غباش يبحث ورئيس مجلس الدوما تعزيز الشراكة الاستراتيجية



التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما للجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، وتطوير علاقات التعاون البرلماني، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ معالي صقر غباش في مستهل اللقاء، فياتشيسلاف فولودين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الدوما.

وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الدوما، بما يواكب مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشاد معالي صقر غباش بالتطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وما توفره الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من فرص واعدة لتوسيع الشراكة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الجديد.

من جانبه، أشاد معالي فياتشيسلاف فولودين، بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات السياسية الراسخة والمستقرة، التي حافظت على قوتها واستمراريتها رغم ما يشهده العالم من أزمات وتحولات وتحديات متلاحقة.

على صعيد متصل، بحث معالي صقر غباش، مع جاكوب ماركسونز أوبوث، رئيس برلمان جمهورية أوغندا، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوغندا، وتطوير آفاق الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وتطلعات شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة «بريكس».

وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مؤكدين أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة لتوسيع الشراكة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والأمن الغذائي والمائي، والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة.

ووجّه معالي صقر غباش دعوة إلى جاكوب ماركسونز أوبوث لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، بهدف تعزيز التواصل البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب، ومواصلة بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه، أشاد جاكوب ماركسونز أوبوث بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وما حققته من إنجازات تنموية وحضارية، مثمناً جهودها في نشر قيم الإسلام المعتدل والتسامح والتعايش السلمي، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب في جمهورية أوغندا والدول الأفريقية.

ووجّه رئيس برلمان جمهورية أوغندا دعوة إلى معالي صقر غباش لزيارة أوغندا، لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.