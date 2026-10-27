عبدالله بن زايد يبحث ووزراء خارجية هاتفياً سبل تعزيز التعاون



بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع بيني وونغ، وزيرة خارجية أستراليا، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما بحث سموه، خلال اتصال هاتفي مع بايبا براجي، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث سموه، خلال اتصالين هاتفيين مع مختار تليوبيردي وزير خارجية جمهورية كازاخستان، وبختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، العلاقات بين دولة الإمارات وبلديهما، وفرص تعزيز آفاق التعاون في كافة القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية.

وتبادل سموه ووزراء الخارجية وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.