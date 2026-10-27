«نسائية دبي» تكرم 98 مشاركة في مسابقة السرد



نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي حفلاً لتكريم الفائزات والمجتازات في الدورة السابعة عشرة من مسابقة السرد، في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي وتشجيع القراءة والمعرفة وتنمية المهارات الأدبية والفكرية لدى المشاركات.



شهد الحفل تكريم 51 فائزة ممن حققن المراكز الثلاثة الأولى في مختلف فروع المسابقة تقديراً لتميزهن وما أظهرنه من قدرات ومهارات في مجالات السرد والتعبير، إلى جانب تكريم 47 مجتازة ممن استوفين متطلبات النجاح في الفروع كافة ليبلغ إجمالي المكرّمات 98 مشاركة.



وأكدت الدكتورة عائشة المغربي، مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية في الجمعية، أن استمرار مسابقة السرد وصولاً إلى دورتها السابعة عشرة يعكس حرص الجمعية على ترسيخ الثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي وفتح آفاق أوسع أمام النساء والفتيات لتطوير مهاراتهن المعرفية والأدبية.



وذكرت المغربي أن المسابقة لا تقتصر على المنافسة والتكريم، بل تمثل مساحة محفزة للتعلم والتطوير تتيح للمشاركات تنمية قدراتهن على الفهم والتحليل والتعبير، وتعزز لديهن الثقة بالنفس والقدرة على صياغة الأفكار ونقل المعرفة بأسلوب مؤثر، مشيرة إلى أن السرد من الأدوات المهمة في حفظ الخبرات والقيم ونقلها بين الأجيال، فضلاً عن دوره في إثراء المشهد الثقافي.



وأضافت أن تكريم الفائزات بالمراكز الأولى والمجتازات في مختلف الفروع يعكس تقدير الجمعية لكل مشاركة بذلت جهداً في الاستعداد والتعلم، مؤكدة أن قيمة المسابقة تتجلى في تشجيع المشاركات على الاستمرار في القراءة والبحث واكتساب المعرفة وعدم حصر النجاح في الحصول على مركز متقدم، بل اعتباره خطوة ضمن مسيرة متواصلة من التطور والتميز.