قائد شرطة رأس الخيمة يكرم الفائزين بجوائز دول «التعاون» للموارد البشرية وتمكين الشباب



كرّم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة الفائزين بجوائز دول مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية وتمكين الشباب لعام 2026 وهم إدارة الموارد البشرية الحاصلة على المركز الأول في جائزة «التميز في تعزيز المواهب الشاملة في القطاع العام والحكومي»، والرائد الدكتور حمد علي الشحي الفائز بجائزة «القائد الذي يضع الإنسان أولاً في القطاع العام والحكومي»، والرائد الدكتور جراح جمال الطير الفائز بجائزة «قائد الموارد البشرية الحكومي».



وثمن خلال حفل التكريم جهود الفائزين لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس حرص القيادة العامة على تطوير بيئة العمل المؤسسي، واستثمار الطاقات البشرية، وتعزيز كفاءة الأداء الشرطي والأمني.



تطوير



وأكد أن هذه الجوائز تجسد المستوى المتقدم الذي بلغته شرطة رأس الخيمة في تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورعاية المواهب وتمكين الكفاءات، مشيراً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التميز والابتكار في مختلف مجالات العمل الشرطي.



وأشاد بجهود المكرمين وإسهاماتهم في تطوير ممارسات العمل، داعياً منتسبي القيادة إلى مواصلة تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، وتقديم المبادرات والأفكار المبتكرة التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مكانة شرطة رأس الخيمة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.