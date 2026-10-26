افتتاح «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب 13»

افتتح الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة «فن» – منصة الاكتشاف الإعلامي، برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

وحضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، إلى جانب نخبة من الفنانين والمخرجين وصُنّاع الأفلام والخبراء والمتخصصين، وضيوف المهرجان من دولة الإمارات، ومختلف أنحاء العالم.

وشهد حفل الافتتاح الذي استضافته جامعة الفنون في الشارقة، الاحتفاء بإيطاليا ضيف شرف النسخة الحالية، تقديراً لإرثها السينمائي والثقافي العريق، وإسهاماتها في إثراء صناعة الأفلام، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال والشباب للتعرّف إلى فنون السرد الإيطالية وتجاربها السينمائية، إلى جانب تعزيز التبادل الإبداعي بين دولة الإمارات وإيطاليا.

ويعرض المهرجان الذي يستمر حتى 1 نوفمبر المقبل 71 فيلماً من 38 دولة ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب 8 أفلام تُعرض خارجها، اختيرت من بين 1802 مشاركة، تلقاها المهرجان من 72 دولة، حيث سجلت كل من بروناي وبوركينا فاسو وموريتانيا حضورها للمرة الأولى في الحدث، فيما جاءت مصر وفرنسا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والهند في مقدمة الدول من حيث عدد الأفلام المختارة، بما يعكس تنوع المشاركات واتساع الحضور الدولي للمهرجان الذي تقام عروضه في فوكس سينما بسيتي سنتر الزاهية، وبيت الحكمة.

وجرى خلال حفل الافتتاح تكريم نخبة من نجوم الفن العربي والخليجي، وأصحاب المواهب الشابة، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء المشهد الفني ومسيرتهم الإبداعية، حيث كرّم الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي ترافقه الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، الفنان الإماراتي حبيب غلوم بجائزة الإنجاز مدى الحياة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، والفنان الكويتي محمد المنصور بجائزة الإنجاز مدى الحياة عن دول مجلس التعاون الخليجي، والفنانة السورية منى واصف بجائزة الإنجاز مدى الحياة عن منطقة الشرق الأوسط، كما شمل التكريم الفنان الإماراتي أحمد المازم بجائزة الشباب عن دولة الإمارات العربية المتحدة، والفنان ناصر الدوسري بجائزة الشباب عن دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الفنان علي البيلي، وريتال عبدالعزيز بجائزة الشباب عن منطقة الشرق الأوسط.