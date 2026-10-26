كلية بريطانية متخصصة في إدارة الأعمال الصحية تتوسع في دبي

أعلنت الكلية العالمية لإدارة الأعمال الصحية التابعة لكلية لندن الجامعية توسعها إلى دبي، بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، بالتزامن مع احتفال الجامعة بمرور 200 عام على تأسيسها، في خطوة تستهدف دعم منظومة الرعاية الصحية والتعليم والبحث والابتكار في الدولة والمنطقة.

وجرى الإعلان خلال فعالية استضافتها مدينة دبي الطبية، بحضور مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية وأكاديمية، من بينهم عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومالك سلطان آل مالك، رئيس سلطة المدينة، وهادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتُعد الكلية أول كلية لإدارة الأعمال في العالم متخصصة بالكامل في قطاع الصحة، وتعتزم من خلال حضورها في دبي تقديم برامج للتعليم التنفيذي والدراسات العليا في الإدارة، وبرامج متخصصة لتطوير القدرات، إلى جانب إجراء أبحاث وابتكارات مشتركة وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد، بما يلبي احتياجات المؤسسات والأنظمة الصحية المتغيرة.

وتستند الكلية إلى الخبرات الأكاديمية والبحثية لكلية لندن الجامعية في الرعاية الصحية وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والسياسات والابتكار والقيادة. وتحتل الجامعة المرتبة الثامنة عالمياً بالمناصفة في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2027، ويضم مجتمعها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب السابقين 33 فائزاً بجائزة نوبل.

وقال علاء المنيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية، إن الكلية تسهم في رفد المنظومة الصحية بخبرات أكاديمية متخصصة وتعزيز المعارف والقدرات الداعمة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتبادل المعرفة. وأضاف أن الشراكة تدعم أحد أهداف قانون تأسيس مدينة دبي الطبية، المتمثل في تشجيع التعليم الطبي، وتطوير الكفاءات والقدرات التخصصية اللازمة لاستمرار تطور القطاع الصحي في دبي.