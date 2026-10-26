100 جامعة تستعرض البرامج وشروط الالتحاق في «نجاح دبي»



افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الاثنين، فعاليات معرض «نجاح دبي 2026» في قاعة زعبيل 5 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 جامعة من 20 دولة، بالشراكة الاستراتيجيّة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض، وتستمر فعاليات الدورة السادسة لغاية 27 أكتوبر الجاري.

وفتح «نجاح دبي» أبوابه للزوار الأحد 25 أكتوبر، قبل افتتاحه الرسمي الاثنين، ويجمع المعرض الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمرشدين الأكاديميين بمسؤولي القبول في الجامعات، للاطلاع على البرامج الدراسية وشروط الالتحاق والمنح المتاحة، ومناقشة ما يتناسب مع قدرات الطلبة وتطلعاتهم.

وتضم قائمة المشاركين جامعات من دولة الإمارات، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، المجر، ماليزيا، وغيرها من الوجهات التعليمية. وتتنوع التخصصات المطروحة بين الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والإعلام والاتصال، إلى جانب مجالات حديثة ترتبط بمهارات المستقبل.

ويقدّم المعرض أكثر من 30 جلسة وندوة متخصصة تتناول متطلبات القبول الجامعي، والمنح الدراسية، وفرص الدراسة خارج الدولة، والتخطيط للمستقبل المهني، وتساعد هذه اللقاءات الطلبة وأسرهم على المقارنة بين الخيارات المتاحة، وفهم العلاقة بين التخصصات الأكاديمية والفرص التي يمكن أن تتيحها بعد التخرّج.

وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع نمو قطاع التعليم العالي في الدولة، فبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات خلال العام الأكاديمي السابق 218,241 طالباً، بينهم 64,859 طالباً مستجداً، وتضم دولة الإمارات 103 مؤسسات للتعليم العالي، تقدّم نحو 2,500 برنامج أكاديمي.

وقالت ديما السعدي، مديرة محفظة معرض «نجاح»: «الخيارات أمر إيجابي، لكنه يعني أيضاً أن على الطلبة دراسة عوامل أكثر قبل اتخاذ قرارهم، فقد يجد الطالب نفسه أمام خيار الدراسة في جامعة في الإمارات أو في حرم جامعي خارج الدولة، أو محتاراً بين برامج أكاديمية مختلفة، أو باحثاً عن المسار الأنسب لقدراته وطموحاته الدراسية والمهنية. والحديث المباشر مع الجامعات يساعده كثيراً على رؤية الصورة بوضوح».

وأضافت: «نلاحظ أن الطلبة لم يعودوا يكتفون بما تذكره الكتيبات التعريفية، بل يريدون معرفة تفاصيل المِنَح الدراسية، والاعتراف بالشهادات، والحياة الجامعية، والتدريب العملي، وفرص العمل، والمسارات التي يسلكها الخريجون بالفعل. وهذه أسئلة تكون الإجابة عنها أسهل وأكثر وضوحاً عند لقاء ممثلي الجامعات وجهاً لوجه».

ويمنح المعرض الطلبة وأسرهم مساحة للنقاش حول جودة البرامج الأكاديميّة والرسوم والمِنَح والاعتراف بالمؤهلات وفرص العمل، بما يعزّز قدرتهم على اختيار المسار الذي يلائم طموحاتهم وإمكاناتهم. كما يتيح لهم الاستفادة من خبرات مُمثلي الجامعات والمرشدين في التخطيط للمرحلة التالية من رحلتهم التعليمية.

وتستمر فعاليات «نجاح دبي» في مركز دبي التجاري العالمي لغاية الثلاثاء 27 أكتوبر، ويستقبل المجموعات المدرسية الاثنين من الساعة 8:30 صباحاً حتى 1:30 بعد الظهر، والعائلات من 4:30 عصراً حتى 8:30 مساءً، والثلاثاء للمجموعات المدرسية من 8:30 صباحاً حتى 1:30 بعد الظهر.