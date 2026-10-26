رئيسة جمعية الصحفيين تفوز بجائزة الشخصية الصحفية الخليجية 2026



أعلنت الجمعية العربية للصحافة والإعلام «أرابرس» فوز فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، بجائزة «كارنتر» للشخصية الصحفية الخليجية لعام 2026، التي يمنحها مجلس العلاقات العربية الدولية «كارنتر» بترشيح من «أرابرس»، وذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للاتصالات الاستراتيجية الرابع عشر «ميستك 2026»، الذي انطلقت أعماله اليوم في مسقط، وتستضيفه سلطنة عُمان للمرة الثالثة على التوالي، وينظمه المركز الخليجي للاتصالات الاستراتيجية «جي إس سي».

وأعرب الدكتور طارق بن خليفة آل شيخان الشمري، رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية «كارنتر»، ورئيس مؤتمر «ميستك 2026»، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، عن تقديره لفوز فضيلة المعيني بالجائزة لهذا العام، مؤكداً أن مسيرتها الصحفية تجسد النهج والفكر المهني اللذين يتميز بهما الصحفي الخليجي في تعامله مع الكلمة الصادقة وإدارته لها بعقلانية، بما يعزز قيم البناء والتطور والتسامح والسلام.

وأضاف أن فضيلة المعيني تستحق هذه الجائزة تقديراً لجهودها في مواصلة مسيرة الصحافة الإماراتية، التي أسسها الجيل الأول واستكملها الجيل الثاني.

من جانبها، أعربت فضيلة المعيني عن اعتزازها بالفوز بجائزة «كارنتر» للشخصية الصحفية الخليجية لعام 2026، مؤكدة أن هذا التكريم يحمل قيمة مهنية ومعنوية كبيرة، كونه يأتي تقديراً لمسيرة صحفية ممتدة، ولجهود أجيال من الصحفيين الإماراتيين الذين أسهموا في بناء تجربة صحفية وطنية راسخة، وجعلوا من الكلمة مسؤولية، ومن الصحافة رسالة تتجاوز نقل الخبر إلى الإسهام في تشكيل الوعي وخدمة المجتمع.

وأهدت فضيلة المعيني هذا الفوز إلى الأسرة الصحفية الإماراتية، ورواد المهنة وأجيالها المتعاقبة، تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم في بناء الصحافة الإماراتية وترسيخ مكانتها، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل امتداداً لجهود مشتركة ومسيرة مهنية حمل خلالها الصحفيون أمانة الكلمة، وآمنوا بدور الصحافة في خدمة الوطن والمجتمع.

وتعد جائزة «كارنتر» للشخصية الصحفية الخليجية إحدى الجوائز التي تمنح في مجال الصحافة والإعلام على المستويين الخليجي والعربي، إلى جانب جوائز الشخصية الصحفية العربية، والشخصية الإعلامية الخليجية، والشخصية الإعلامية العربية. وتمنح هذه الجوائز لشخصيات ومؤسسات أسهمت في تطوير العمل الصحفي والإعلامي وتحقيق إنجازات نوعية فيه، بترشيح من الجمعية العربية للصحافة والإعلام «أرابرس».