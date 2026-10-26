«بيئة أبوظبي» تستعرض مبادرة عالمية في مؤتمر بالي



شاركت هيئة البيئة - أبوظبي في المؤتمر الدولي الحادي عشر للمياه «IWC11»، الذي نظمه مرفق البيئة العالمية «GEF» في بالي بإندونيسيا.

وألقت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، نائب رئيس المجلس العالمي للهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، كلمة ضمن المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ونظمت الهيئة، على هامش المؤتمر، المحطة الثالثة من مبادرتها العالمية «من المنبع إلى المصب»، من خلال جلسة خاصة بعنوان «من المصدر إلى النظم البيئية البحرية الكبرى: حيث تلتقي المياه بالحياة»، ترأستها سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي المنظمات الدولية.

واستعرضت خلال الجلسة، نموذج أبوظبي القائم على وجود جهة تنظيمية واحدة لإدارة الموارد المائية والبيئة البحرية، موضحة دور الإدارة المستندة إلى الأدلة العلمية والبيانات في تحقيق التكامل بين إدارة المياه العذبة وحماية النظم البيئية البحرية.

وأكدت أهمية هذا النهج في دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الرابع عشر، المعني بالحياة تحت الماء.

وتهدف مبادرة «من المنبع إلى المصب»، التي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، انطلاقاً من الترابط بين مصادر المياه الداخلية والجوفية والأنهار، وصولاً إلى السواحل والمحيطات، كما تسلط الضوء على تجربة أبوظبي في إدارة الموارد المائية وإعادة استخدامها، وربط هذه الجهود بحماية النظم البيئية البحرية، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات لإيجاد حلول للتحديات المائية والبيئية.

وكانت المبادرة قد انطلقت في يوليو الماضي، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في نيويورك، قبل أن تنتقل إلى سيئول بجمهورية كوريا الشقيقة في سبتمبر الماضي، وصولاً إلى محطتها الثالثة في بالي.