شرطة أبوظبي تحصد جائزتين خليجيتين



حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الأول ضمن الفئة المؤسسية في جائزة «رائد التحول الرقمي لهذا العام في القطاع العام والحكومي»، والمركز الثاني ضمن الفئة الفردية في جائزة «صانع التغيير في مجال الذكاء الاصطناعي لهذا العام في القطاع العام والحكومي»، وذلك ضمن جائزة دول مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية والشباب، في إنجاز يعكس ريادتها في تبنّي التقنيات الحديثة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي.

وتسلم الجائزة المؤسسية العميد الدكتور عبدالعزيز عبدالله المعمري، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات، فيما تسلم الجائزة الفردية الرائد الدكتور محمد عمر الحامد، وذلك خلال حفل التكريم، الذي أُقيم في فندق جراند حياة أبوظبي، تقديراً للجهود المتميزة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتبني الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الإنتاجية، ومواكبة التوجهات الحكومية المستقبلية.

ويعكس الفوز تميز الكفاءات البشرية في شرطة أبوظبي وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في دعم التطوير المؤسسي، ويجسد اهتمامها بالاستثمار في قدرات منتسبيها وتمكينهم من تقديم حلول مبتكرة، تسهم في استدامة التميز والريادة في العمل الشرطي.