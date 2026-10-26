«قضاء أبوظبي» تكثف برامجها التوعوية والمجتمعية



كثفت دائرة القضاء في أبوظبي مشاركاتها المجتمعية وبرامجها التوعوية الموجهة إلى الأسرة، ووسعت نطاق حضورها عبر تنويع قنواتها للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وذلك بالتزامن مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز التماسك الأسري، ونشر الوعي المجتمعي بالقيم والسلوكيات الإيجابية الداعمة لاستقرار الأسرة.

وشملت جهود التوعية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تقديم 27 حلقة إذاعية ضمن برنامج «البيت السعيد»، عبر إذاعة القرآن الكريم - أبوظبي، بواقع حلقة أسبوعية، تناولت موضوعات وقضايا أسرية متنوعة، وقدمت رسائل توعوية داعمة للعلاقات الأسرية الإيجابية.

كما نفذت الدائرة 7 ورش تفاعلية لموظفي الشركات الوطنية، تناولت موضوعات مرتبطة بالتماسك الأسري، وانعكاس العلاقات الأسرية المستقرة على بيئة العمل، إلى جانب عقد 7 محاضرات توعوية في عدد من مجالس أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا»، وركزت على تعزيز الوعي بالقيم والسلوكيات الإيجابية الداعمة لاستقرار الأسرة والمجتمع.

وشملت المشاركات المجتمعية تنظيم فعاليات متنوعة بمناسبة «يوم الأسرة العالمي» في عدد من المراكز التجارية بأبوظبي والعين على مدى خمسة أيام، تضمنت أنشطة تفاعلية متنوعة، وجلسات حوارية واستشارات مجتمعية وألعاباً أسرية وتعليمية، هدفت إلى تعزيز التماسك الأسري والتواصل بين أفراد الأسرة.

كما شاركت الدائرة في «مهرجان الشيخ زايد»، بهدف توسيع جهود التوعية، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف أفراد الأسرة والمجتمع، من خلال تقديم الاستشارات الأسرية، التي ترسخ أهمية الحفاظ على كيان الأسرة، وضمان استقرارها باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومترابط.

وتجسد هذه الجهود نهجاً متكاملاً تتبناه دائرة القضاء في تعزيز الوعي المجتمعي، وتنويع الأدوات والأساليب للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في نشر الوعي بالقيم الأسرية، ودعم الحوار والتواصل الإيجابي، وتعزيز مقومات الاستقرار الأسري والمجتمعي.