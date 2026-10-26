وفد كويتي يطلع على ممارسات «K9» بأبوظبي



زار وفد من وزارة الداخلية بدولة الكويت إدارة التفتيش الأمني K9 في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والتجارب المهنية في مجال استخدام الكلاب البوليسية، والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات المعتمدة في التدريب والتفتيش الأمني.

واستقبل العقيد سعيد خليفة بن ركاض نائب مدير إدارة التفتيش الأمني K9، الوفد الزائر برئاسة العقيد مصطفى حسن الخباز، مساعد مدير إدارة الوحدات الخاصة بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة. واستُهلت الزيارة بعرض تعريفي تناول مهام الإدارة واختصاصاتها وأبرز إنجازاتها ومشاريعها التطويرية والابتكارية، أعقبته جولة ميدانية شملت قسم الخدمات البيطرية وفرع الإنتاج والتوليد، اطّلع خلالها أعضاء الوفد على الإمكانات والتجهيزات الداعمة لعمليات التدريب والمهام الميدانية.

واطّلع الوفد على عرض أمني تطبيقي استعرض قدرات الكلاب البوليسية في عدد من التخصصات، شملت الكشف عن المخدرات والمتفجرات، وتفتيش المركبات، والبحث والإنقاذ، وتتبع الأثر، والمداهمة والاقتحام، ومكافحة الشغب وإدارة الحشود، إلى جانب مهارات الطاعة والانضباط والاستجابة للأوامر، بما يعكس كفاءة الفرق ومستوى جاهزيتها لتنفيذ المهام الأمنية وفق أعلى المعايير المهنية.

وشملت الزيارة جولة في المعهد الإقليمي للتفتيش الأمني K9، اطّلع خلالها الوفد على برامجه التدريبية والتأهيلية، ومنظومة التدريب الافتراضي الذكي للكلاب البوليسية، التي توظف التقنيات الحديثة والمحاكاة الافتراضية لتوفير بيئات تدريب تفاعلية تحاكي سيناريوهات أمنية وميدانية متنوعة، بما يسهم في تطوير مهارات المدربين ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية التشغيلية.