ولي عهد الشارقة يطلع على مركز التعليم بأكاديمية العلوم الشرطية



ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، الاثنين، اجتماع مجلس الأكاديمية، الذي عقد بمقرها في المدينة الجامعية، كما اطلع على مركز التعليم والتدريب الافتراضي الجديد.

وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بما تشهده أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية من تطور نوعي في منظومتها التعليمية والتدريبية، وما حققته من تقدم في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمحاكاة الافتراضية، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في التعليم النوعي والتكنولوجيا المتقدمة.

ودعا سموه إلى استفادة الجهات الأمنية في الإمارة من إمكانات مركز التعليم والتدريب الافتراضي وتقنياته المتطورة، وتسخيرها في دعم العمل الجنائي، والمساهمة في كشف ملابسات الجرائم وفك غموضها، وتسريع عمليات التحري والتحقيق،والوصول إلى نتائج أكثر دقة وكفاءة، بما يعزز التكامل بين التعليم الشرطي والتطبيق الأمني الميداني، ويرسخ دور الأكاديمية شريكاً فاعلاً في تطوير المنظومة الأمنية بإمارة الشارقة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات والمشروعات التطويرية الرامية إلى تعزيز منظومة التعليم والتدريب الشرطي، والارتقاء بمخرجات الأكاديمية.

واستعرض المجلس التصاميم الجديدة لشارات الأكاديمية للمنتسبين بهويتها الجديدة، والبالغ عددها 11 شارة، إلى جانب مناقشة الاستعدادات لتنظيم حفل تخريج طلبة الدراسات العليا، من برنامجي الماجستير والدكتوراه.

كما بحث المجلس استعدادات الأكاديمية للمشاركة في الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في إطار جهودها لتعزيز حضورها العلمي والمعرفي، ونشر الثقافة الأمنية والشرطية، وإبراز إصداراتها ومؤلفاتها الأكاديمية والبحثية، كما اطلع المجلس على استعدادات الأكاديمية لاستضافة المؤتمر الدولي 16 للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والمقرر عقده في ديسمبر 2026، تحت عنوان «التنمية المستدامة والأمن الإنساني في عالم متغير»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتحدثين، بما يعزز دور الأكاديمية في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعارف على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول المجلس مستجدات تطوير قدرات فريق الرماية ومكافحة الإرهاب، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، ومنها خبرات وحدة RAID الفرنسية.

وعلى هامش الاجتماع زار سمو رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية مركز التعليم والتدريب الافتراضي بالأكاديمية، حيث تعرف سموه على ما يتضمنه المركز من تقنيات متقدمة، وأنظمة محاكاة تفاعلية، تسهم في تطوير أساليب التعليم والتدريب الشرطي، وتعزز من المهارات العملية للطلبة والمنتسبين، من خلال بيئات تعليمية وسيناريوهات افتراضية، تحاكي الواقع الأمني والشرطي، كما اطلع سموه على المراحل التي قطعتها أعمال تجهيز المركز، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمهيداً لإطلاقه بوصفه مشروعاً تعليمياً وتقنياً رائداً، مستمعاً سموه إلى شرح مفصل حول إمكانات المركز وبرامجه التعليمية والتدريبية، والمميزات التقنية ومجالات توظيفها في التعليم والبحث والتدريب التخصصي، ودوره المرتقب في إعداد كوادر أمنية، تمتلك مهارات التعامل مع السيناريوهات، والتحديات الأمنية، والتهديدات المستقبلية، كما تعرف سموه على مشروع استحداث دبلوم المستوى الرابع في العلوم الشرطية المتكامل.

حضر الاجتماع والزيارة إلى جانب سمو ولي عهد الشارقة كل من: الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وأعضاء المجلس.