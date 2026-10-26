«بصمة» تعزز دور متعاملي «نسائية دبي» في تطوير الخدمات



نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لقاءً تشاركياً مع متعامليها ضمن مبادرة بصمة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مشاركتهم في تطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، من خلال الاستماع إلى تجاربهم ومقترحاتهم، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عملية تسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتخلل اللقاء مجموعة من الأنشطة التفاعلية المتنوعة، التي أتاحت للمشاركات فرصة التواصل والمشاركة في تجارب جماعية هادفة، وسط أجواء إيجابية شجعت على التفاعل وتبادل الأفكار، إلى جانب مناقشة الخدمات المقدمة واستعراض التحديات والمقترحات التطويرية، بما يعزز دور المتعاملين شركاء فاعلين في مسيرة التحسين المستمر.

وفي إطار تشجيع الابتكار وإشراك المتعاملين في تصميم الخدمات، نظمت المؤسسة النسخة الثانية من تحدي تصميم الخدمة، الذي أتاح للمشاركات تقديم أفكار إبداعية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتعزيز كفاءة العمليات وجودة تجربة المتعاملين.

واختُتم التحدي بتكريم أصحاب الأفكار الفائزة، حيث مُنحت الفائزات جوائز نقدية تبدأ من 3000 درهم، تقديراً لإسهاماتهن ومقترحاتهن التطويرية.

وفي هذا السياق، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن التميز في تقديم الخدمات لا يقتصر على تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، بل يبدأ من إشراك المتعاملين في صياغة الحلول التي تمس احتياجاتهم وتطلعاتهم، مشيرةً إلى أن المؤسسة تتبنى نهجاً تشاركياً يجعل من صوت المتعامل عنصراً أساسياً في توجيه مسارات التطوير وتحديد أولوياته.

من جانبها، أكدت الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المتعاملين هم الأقدر على نقل تفاصيل تجربتهم وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها، وهو ما يمنح مقترحاتهم قيمة عملية تتجاوز التقييم التقليدي للخدمات.