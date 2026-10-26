مجلس أمناء «أمريكية الشارقة» يعتمد حزمة قرارات أكاديمية وبحثية



ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة ورئيسة مجلس أمنائها، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عُقد في الحرم الجامعي.

ووافق المجلس على مجموعة من القرارات الرامية إلى توسيع برامج الدراسات العليا، وتعزيز منظومة البحث العلمي في الجامعة، ودعم أولوياتها المؤسسية.

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «تدخل الجامعة الأمريكية في الشارقة مرحلة جديدة من مسيرتها، برؤية استراتيجية واضحة وتقدير متزايد على الصعيد الدولي. وتتمثل مسؤوليتنا بمجلس الأمناء في البناء على هذا الزخم بجهود مركّزة والتزام بتحقيق تقدم قابل للقياس. وقد اتخذنا هذه القرارات انطلاقاً من عزمنا على توسيع الفرص التعليمية، وتعزيز البحث والابتكار، وضمان استمرار الجامعة في تلبية الاحتياجات المتغيّرة لطلبتنا واقتصادنا ومجتمعنا».

وأشار الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، إلى أن القرارات تجمع بين تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز القدرات البحثية، والتخطيط طويل الأمد.

وقال: «تدعم قرارات مجلس الأمناء مجموعة مترابطة من الأولويات، تشمل إعداد المهنيين ذوي الخبرة لتولي أدوار قيادية في بيئة أعمال متغيرة، وتعزيز القدرات البحثية في مجالات تزداد أهميتها في المنطقة، ومواءمة مراكز الجامعة وأولوياتها المؤسسية مع رسالتها الأكاديمية. وتسهم هذه الخطوات مجتمعة في تعزيز قدرة الجامعة على إعداد قادة المستقبل، وإنتاج المعرفة، والمساهمة في الجهود التنموية في دولة الإمارات. وينصب تركيزنا الآن على ترجمة هذه الموافقات إلى برامج ومبادرات واضحة الأهداف وذات قيمة مستدامة».

ووافق المجلس على إطلاق برنامجين جديدين للدراسات العليا في خريف عام 2027، هما ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير العلوم في التسويق وإدارة المنتجات الفاخرة.

وفي إطار تعزيز القدرات البحثية للجامعة، اعتمد المجلس إنشاء مركز الذكاء الجغرافي المكاني.

كما وافق المجلس على تغيير اسم مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والروبوتات إلى مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبنية التحتية المتصلة.

واعتمد المجلس تغيير اسم أكاديمية الأسواق المالية والمصرفية، التابعة لكلية إدارة الأعمال في الجامعة، لتصبح مركز التميز في الأسواق المالية والمصرفية.

ووافق المجلس على الاسم الجديد لمركز الابتكارات الطبية الحيوية، الذي كان يُعرف سابقاً باسم مركز أبحاث العلوم الحيوية والهندسة الحيوية.

وفي إطار خطط الجامعة لتطوير حرمها الجامعي، وافق المجلس على مواصلة تطوير مباني السكن الجامعي.