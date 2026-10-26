مجموعة ثومبي تعلن عن خطط لإنشاء مراكز إعادة تأهيل جديدة



أكدت فعاليات ومناقشات المؤتمر السنوي الدولي السادس للابتكار في مجال التأهيل الصحي والطب، والذي أقيم في مدينة ثومبي الطبية بالجرف في عجمان، برئاسة الدكتور ثومبي محيي الدين، المؤسس ورئيس مجموعة ثومبي، وبرعاية ضيف الشرف الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم بعجمان، أن معنى التعافي ينبغي ألا يقف عند حدود النجاة أو الشفاء من المرض فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل استعادة الإنسان لقدرته على استكمال حياته وحيويته بشكل كامل.

شارك في الفعاليات التي نظمتها كلية العلوم الصحية في جامعة الخليج الطبية، بالتعاون مع مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، أطباء العلاج الطبيعي، وأخصائيو جراحة العظام والأعصاب، وأخصائيو العلاج الوظيفي، وأخصائيو النطق والتخاطب، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والطلاب من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومختلف أنحاء العالم.

واستعرضت حلقات النقاش التطورات والتحولات الجوهرية والسريعة، التي يشهدها مجال إعادة التأهيل؛ حيث شملت المحاور استخدام الهياكل الخارجية الروبوتية، لمساعدة المرضى على استعادة قدرتهم على المشي، وتقنيات الواقع الافتراضي والحساسات أو المستشعرات القابلة للارتداء، وإعادة التأهيل عن بُعد، وإعادة التأهيل العصبي، وطب التخاطب، ورعاية العمود الفقري، والعلاج بالضغط، حيث تم طرح هذه المواضيع ومناقشتها من قبل متحدثين وأخصائيين وخبراء، كالدكتور خوان كاميلو كورتيس، رئيس قسم إعادة التأهيل العصبي في «دبي الصحية»، والدكتور جمال يوسف، أستاذ طب التخاطب بجامعة الإسكندرية.

وفي كلمته أعلن أكبر محيي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية بمجموعة ثومبي، عن خطة مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (TPTRH) لزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 30 % لمواكبة الإقبال المتزايد من المرضى، حيث تتضمن هذه التوسعة زيادة الوحدات العلاجية من 27 إلى 39 وحدة علاجية، وزيادة أسِرّة العلاج من 36 إلى 48 سريراً، إلى جانب إضافة 6 مناطق علاجية وتأهيلية جديدة، إلى جانب توسيع 5 مناطق علاجية مخصصة، و7 مناطق علاجية متخصصة أخرى.

وإلى جانب التوسع في المساحات وعدد الوحدات العلاجية سيضم المستشفى جيلاً جديداً من التكنولوجيا الطبية المتطورة؛ حيث يتبنى مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل تقنيات روبوتية ورقمية لإعادة التأهيل تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، بهدف تسريع وتيرة تعافي المرضى، عبر باقة متطورة من التقنيات، التي تضم جهاز تدريب المشي، والعلاج بالليزر الروبوتي، وتقنيات الكي الروبوتي وقياس الأنف ثلاثي الأبعاد، وبرامج تدريب المشي للأطفال بالواقع المعزز والافتراضي.

وتهدف هذه التحديثات إلى ترسيخ مكانة المستشفى وجهة رائدة ومتطورة لإعادة التأهيل على مستوى الدولة.

وشهدت الفعاليات تسليم جائزة نجم العام 2026 للأستاذ الدكتور يو. تي. افتخار فريد، رئيس المجلس الوطني لولاية كارناتاكا للمهن المساعدة والرعاية الصحية، تكريماً لقيادته الممتدة وسنوات عطائه في دعم وتطوير تعليم العلوم الصحية المساعدة وإعادة التأهيل.

كما تم تكريم 26 شخصية ومؤسسة رائدة من خلال تسليمهم جوائز الابتكار في إعادة التأهيل لعام 2026؛ حيث كان من بين المكرمين ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم؛ ونعيمة صالح، رئيسة جمعية الإمارات للعلاج الطبيعي؛ والدكتور أحمد الخروصي، العميد المشارك لجمعية العلاج الطبيعي العمانية؛ والدكتور يوسف عبد الخالق ظهير من مستشفى راشد؛ والدكتور هيونغ سوك نام من مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة؛ ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بجانب أطباء وباحثين من كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى القاسمي، وجامعة عجمان، وجامعة الشارقة، وجامعة كَلاَسالينغام بالهند، ومجموعة ثومبي للرعاية الصحية.

كما أعلن الدكتور ثومبي محيي الدين أنه، وفي إطار الخطة التوسعية للمجموعة، ستفتتح ثومبي للرعاية الصحية مراكز جديدة لإعادة التأهيل في دبي وأم القيوين والفجيرة، لتقريب خدمات إعادة التأهيل المتقدمة من المرضى في جميع أنحاء الدولة، ودعم عمليات التدريب والتعليم العملي لطلاب كلية العلوم الصحية بجامعة الخليج الطبية.