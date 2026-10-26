1200 دراج يشاركون في «انطلق مع الشرطة» بدبي



أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، للعام الثاني على التوالي، مبادرة «انطلق مع الشرطة»، حيث شهدت الجولة الأولى مشاركة 1200 دراج من مختلف المستويات، قطعوا مسافة 127 كيلومتراً، انطلاقاً من منطقة ميدان في ند الشبا، مروراً بمسار القدرة للدراجات الهوائية، وصولاً إلى نقطة الانطلاق في منطقة ميدان.

وأوضحت شرطة دبي أن تنظيم النسخة الثانية من المبادرة يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، والإقبال الكبير الذي شهدته من محبي رياضة الدراجات الهوائية، مشيرةً إلى حرصها على توفير بيئة رياضية احترافية وآمنة تتيح للمشاركين الاستمتاع بتجربة رياضية ومجتمعية متميزة.

وأكدت شرطة دبي أن المبادرة تنسجم مع توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز السعادة والتواصل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع.

وبيّنت أن المبادرة تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.