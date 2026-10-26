شرطة دبي تستمع لآراء واقتراحات متعاملي مخفر القوز



نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مخفر القوز، مبادرة «صوتك مسموع» الهادفة إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين في منطقة الاختصاص، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية، وذلك بحضور الرائد فيصل أحمد الصايغ، مدير مخفر القوز، والسيدة فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية.

وأكد الرائد فيصل أحمد الصايغ أن مبادرة «صوتك مسموع» تجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستماع لآراء وملاحظات أفراد المجتمع عن قرب، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.

وأشار إلى أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد المجتمع بعين الاعتبار وتتابعها، وذلك في إطار حرصها الدائم على تحقيق التوجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية والارتقاء بمستويات الخدمات.

وشهدت المبادرة تقديم شرح حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية في مراكز الشرطة، والخدمات المتوفرة على الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وفي مراكز الشرطة الذكية «SPS»، إضافة إلى التعريف بمركز الاتصال 901، الذي يستقبل المكالمات غير الطارئة، ورقم الهاتف 999 الهادف إلى استقبال المكالمات الطارئة فقط.