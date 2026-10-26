دبي تستضيف الدورة السابعة من مؤتمر الألماس وتعلن عن شراكة جديدة للتدريب المهني

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة الدورة السابعة من مؤتمر دبي للألماس، بمشاركة قادة وممثلين عن صناعة الألماس العالمية، وشهدت الفعالية الإعلان عن شراكة بين أكاديمية دبي للتصميم ومركز HRD Antwerp لتوسيع فرص التدريب والتعليم المتخصص في مجالات تقييم الألماس وعلم الأحجار الكريمة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات.

وخلال المؤتمر، كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن ألماسة طبيعية سوداء تحمل اسم «إنفينيتي»، ويبلغ وزنها 888.88 قيراطاً.

وعلى هامش المؤتمر، أعلنت دار دهاماني للمجوهرات إطلاق أول متجر لها مخصص للألماس المصقول وفق تقنية «قَطْع دبي»>

وتضمنت الإعلانات المصاحبة للمؤتمر مبادرات في مجال التعليم المهني، إلى جانب عرض ألماسة طبيعية نادرة والإعلان عن متجر متخصص في الألماس، في إطار الأنشطة المرتبطة بقطاع تجارة الألماس والمجوهرات في دبي.