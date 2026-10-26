ضاحي خلفان يبحث والقنصل الياباني تعزيز التعاون



استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه، تاكاشي مانابي، القنصل العام الياباني الجديد في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على معاليه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.



ورحّب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بالقنصل العام الياباني، كما تم بحث عدد من المواضيع المهمة، والأمور المُتعلقة بالجالية اليابانية في دبي، وأهم القضايا الأمنية المشتركة التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.



وفي ختام الزيارة، أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القنصل الياباني درعاً تذكارية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في شتى المجالات.



حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط.