مركز شرطة الخيالة يوعي برعاية الخيول وسلامتها



نظّمت الإدارة العامة لمراكز الشرطة، مُمثلةً في مركز شرطة الخيالة، بالتعاون مع بلدية دبي ومستشفى دبي للخيول، مبادرة «الإسطبلات الآمنة»، وذلك في مجلس العوير بدبي، بحضور العميد طارق سلطان هلال السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والمقدم ضاحي سالم الجلاف، مدير مركز شرطة الخيالة، والدكتور سعيد الجابر وراشد البلوشي من بلدية دبي، والدكتور ديفيد كارنر من مستشفى دبي للخيول، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، وعدد من ملاك الإسطبلات والضباط، بهدف تعزيز معايير الأمن والسلامة في الإسطبلات، ونشر الوعي بأفضل الممارسات المتعلقة برعاية الخيول والمحافظة على صحتها وسلامتها، ونشر الوعي بأهمية الوقاية في جميع أنشطة الفروسية في إمارة دبي.

وقال المقدم ضاحي الجلاف: «إن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود المشتركة لترسيخ ثقافة الأمن والسلامة، والارتقاء بمستوى الوعي لدى ملاك الإسطبلات والعاملين فيها، بما يضمن سلامة الخيول ويحافظ على الممتلكات».

ومن جانبه، تحدث الدكتور سعيد الجابر عن دور بلدية دبي في تعزيز صحة الخيول وسلامتها.

بدوره، أكد الدكتور ديفيد كارنر أن المحافظة على صحة الخيول وسلامتها تتطلب الالتزام بأسس الرعاية البيطرية السليمة، وإجراء الفحوصات الدورية، وتوفير الظروف الصحية المناسبة داخل الإسطبلات.

وشهدت المبادرة تنظيم جلسة حوارية تناولت مجموعة من الموضوعات الأمنية والتوعوية التي تستهدف تعزيز الوعي لدى ملاك الإسطبلات والعاملين فيها.