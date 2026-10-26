"دبي للمرأة" تنظم برنامجاً تنفيذياً لتطوير القيادات النسائية في بريطانيا

تنظم مؤسسة دبي للمرأة «البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية» في المملكة المتحدة، خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر 2026، بالتعاون مع «هالت آشريدج للتعليم التنفيذي»، وبمشاركة 18 قيادية من مستوى الإدارة الوسطى، يمثلن عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي.

ويهدف البرنامج إلى دعم تطوير الكفاءات القيادية للمرأة، وتعزيز قدراتها المهنية والإدارية، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية مؤهلة لمواكبة متطلبات بيئات العمل الحديثة، وتولي أدوار قيادية أكثر تأثيراً في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى الاستثمار في الكوادر النسائية، وتوسيع آفاق التطوير المهني، وتعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي.