بنك الامارات للطعام و هيئة تنمية المجتمع يعززان التعاون للحد من هدر الغداء

وقّع بنك الإمارات للطعام وهيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في الحد من هدر الغذاء والاستفادة من فائض الطعام، دعماً لمبادرة «أعراس دبي»، وترسيخاً لمبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود للاستفادة من فائض الطعام والحد من هدره، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات المستدامة، إلى جانب ترسيخ ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات بين الجهات المعنية، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي وبيئي مستدام.

كما ينسجم التعاون مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تركز على تعزيز جودة الحياة والتماسك المجتمعي، ودعم المبادرات الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر استدامة وتكافلاً