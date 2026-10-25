أنور قرقاش: الأمم المتحدة وُجدت لتعزيز الحوار لا لتكريس الخصومات وتصفية الحسابات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الأمم المتحدة وُجدت لتعزيز الحوار لا لتكريس الخصومات وتصفية الحسابات.

ودون معاليه في حسابه على منصة "إكس" : "النقاش الموضوعي حول رؤية معالي لانا نسيبة وكفاءتها وترشيحها لأرفع منصب دولي مشروع ومرحب به. ومن الطبيعي أن يثير ترشيح شخصية مهنية عُرفت بتجسير الخلافات وتغليب الدبلوماسية اعتراض بعض الأصوات المتشددة. أما طرح السيد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، فيفتقر إلى الموضوعية ويغفل أن الأمم المتحدة وُجدت لتعزيز الحوار وحل النزاعات، لا لتكريس الخصومات وتصفية الحسابات".

وأضاف معاليه "وأتمنى أن تكون هذه التغريدات من اجتهاد مدير حساب السيد قاليباف، لا تعبيراً عن موقفه الشخصي".