450 مشاركة في جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة



برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يشهد مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة 2026، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، الإعلان عن الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة وتكريمهم، تقديراً لإسهاماتهم في دعم الاستدامة، وتعزيز الممارسات البيئية المبتكرة.وأوضح أن الدورة الثالثة من الجائزة استقطبت 450 مشاركة من مختلف الجهات والمؤسسات والدول، بما يعكس تنامي الاهتمام بالاستدامة، واتساع نطاق المشاركة في تطوير الممارسات البيئية، وتعزيز الابتكار، فضلاً عن حرص المؤسسات والباحثين على تقديم مبادرات وأفكار، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجائزة تضم أربع فئات رئيسية، هي الشخصية البيئية، وأفضل بحث، والمؤسسات المستدامة، والأفكار الابتكارية، حيث تشمل فئتا أفضل بحث والمؤسسات المستدامة ثلاثة فائزين لكل منهما، فيما تُمنح جائزة الأفكار الابتكارية لفائز واحد، تقديراً للمساهمات المتميزة، التي تقدم حلولاً وأفكاراً داعمة للاستدامة البيئية.

وأضاف أن الجائزة تتكامل مع أهداف المؤتمر الرامية إلى تحويل الالتزامات البيئية والمناخية إلى إجراءات عملية وحلول قابلة للتطبيق، من خلال تشجيع الأفكار المبتكرة، ودعم البحوث المتخصصة، وتعزيز دور المؤسسات في تبني ممارسات مستدامة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز المرونة المناخية، ودعم التوجه نحو الحياد الكربوني.وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن الجائزة تجسد الاهتمام بتشجيع البحث العلمي، وتقدير المؤسسات والمبادرات التي تقدم حلولاً مبتكرة، تسهم في حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، مشيراً إلى أن تنظيمها بالتزامن مع المؤتمر يعزز التكامل بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، ويدعم تبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.