381.5 مليون درهم من «كهرباء الشارقة» لمحطات الطاقة



أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تشغيل محطتي توزيع كهرباء جديدتين بجهد 33 كيلو فولت، هما محطة تعمل بنظام تجريبي متطور، والمرحلة الأولى من محطة الصناعية 3 «أ»، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من محطة الصناعية 3 «أ» نحو 95 %، كما يجري العمل على إنشاء 15 محطة بجهد 33/11 ك.ف، بقيمة أكثر من 381.5 مليون درهم.



ومن المخطط خلال العام الحالي استكمال وإنجاز أربع محطات إضافية ضمن هذه المشروعات، بما يسهم في تعزيز موثوقية شبكة التوزيع الكهربائية وكفاءتها، وتلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، وذلك ضمن خطط الهيئة المتواصلة لتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات التوزيع، ومواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

وأكد المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن محطات نقل وتوزيع الطاقة بجهد 33 كيلو فولت، التي تنفذها الهيئة تأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية واستدامة تقديم الخدمات للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى أن المحطات الجديدة موزعة في مناطق مختلفة من الإمارة لتغطية التوسعات المستقبلية والمشروعات التنموية والمناطق السكنية الجديدة، ما يسهم بشكل مباشر في رفع اعتمادية الشبكة، واستيعاب الأحمال الكهربائية المتزايدة.

وأوضح المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه المشروعات تسير وفق جداول زمنية محددة وبإشراف كوادر هندسية وفنية متخصصة، لافتاً إلى أن استثمار الهيئة في بناء محطات التوزيع وتطويرها يعكس التزامها الكامل بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الشارقة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، والقطاعات الاقتصادية المختلفة.